ExercitiuSeism2018/ Arafat: O echipa cu peste 100 de medici din Israel va ajunge in Romania

O echipă din Israel, cu peste 100 de medici, va sosi în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru a participa la exerciţiului naţional "Seism 2018", iar ambulanţe din Ungaria, Austria şi Italia au intrat deja în ţară, a anunţat secretarul de stat în MAI Raed Arafat, în cadrul unei conferinţe de presă. Potrivit IGSU, echipa de medici din Israel va ajunge sâmbătă noaptea, în jurul orei 1.30, la Baza 90 a MApN. "Am primit confirmarea, cel puţin la acest moment, că o echipă medicală din Israel, care va alcătui spital de nivel 3, care este cel mai înalt nivel, va ajunge în cursul acestei nopţi în România. Este formată din peste 100 de medici asistenţi, care vor desfăşura activităţi medicale la nivel de spital de nivel 3. S-a confirmat o echipă de căutare-salvare din Bulgaria, care urmează să intre pe teritoriul României, mâine dimineaţă, în jurul orei 11, prim Punctul Vamal Ruse. Am primit o confirmare şi din partea Republicii Moldova, care va trimite o echipă de paramedici cu o ambulanţă către România", a anunţat Arafat. Secretarul de stat a adăugat că, la acest moment, sunt pe teritoriul României şi se îndreaptă către Bucureşti: 7 ambulanţe din Austria, 4 ambulanţe din Italia, o ambulanţă din Ungaria, 3 camioane din Austria şi 2 camioane din Italia pentru posturi medicale avansate nivel 1. În cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, vor fi continuate operaţiunile de căutare-salvare, iar în cadrul Centrului de coordonare de la Ciolpani vor rămâne reprezentanţi ai autorităţilor. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Arafat a mai spus că, dacă va fi necesară evacuarea unor pacienţi către alte zone din ţară, MApN are pregătite avioane, iar oraşele care vor primi pacienţii vor fi înştiinţate cu cel puţin 2-3 ore înainte, pentru a declanşa "planul alb" în spitale. De asemenea, Arafat a anunţat că în cadrul exerciţiului sunt în jur de 30.000 de sinistraţi, IGSU urmând să instaleze, în noaptea de sâmbătă spre duminică, primele tabere de sinistraţi, pe stadioanele din Voluntari şi Ştefăneşti. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că a discutat cu organizaţiile profesionale în legătură cu echipele de medici şi asistenţi din străinătate ce vor veni în România şi care au nevoie de certificate de liberă practică. "Organizaţiile profesionale s-au mobilizat, astfel încât de la primirea listelor cu personalul medical care va intra în ţară, timpul pentru eliberarea autorizaţiilor pentru liberă practică va fi foarte scurt. Spitalele din ţară s-au mobilizat, declanşând planul alb, fiind gata să primească răniţi în cazul în care se ia decizia evacuării răniţilor din spitalele din Bucureşti", a spus ministrul Sănătăţii. De asemenea, în zona Spitalului Floreasca se amplasează puncte medicale avansate pentru suplimentarea capacităţii de primire a victimelor, la nivelul UPU. Conform scenariului, într-un interval de 15 minute, s-au prezentat la UPU 40 de victime, iar numărul acestora va creşte. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Nona Jalbă, editor online: Adrian Dădârlat)