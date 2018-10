ExercitiuSeism2018/ Autoritatile vor amplasa, duminica, doua tabere pentru sinistrati pe stadioanele din Afumati si Voluntari

Autorităţile vor amplasa, duminică, două tabere pentru sinistraţi pe stadioanele din Afumaţi şi Voluntari, în cadrul exerciţiului naţional "Seism 2018", a anunţat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Potrivit sursei citate, cele două tabere au o capacitate de câte 200 de persoane fiecare. În cadrul acestor tabere vor acţiona, alături de echipele pompieri, şi voluntari cooptaţi de organizaţiile neguvernamentale. Pompierii desfăşoară, de asemenea, misiuni de căutare-salvare a persoanelor prinse sub dărâmături la fabrica Iutei, de evacuare a persoanelor recuperate de sub dărâmături la Academia Română, dar şi misiuni de salvare a unor persoane surprinse la înălţime la Fabrica de bere Rahova. Sursa foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO De asemenea, în cadrul exerciţiului Seism 2018, o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni de evacuare medicală, a efectuat, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, o misiune de evacuare pe ruta Bucureşti - Cluj pentru transferul a 15 răniţi în urma seismului major înregistrat sâmbătă dimineaţă. Dintre cei 15 răniţi, şapte sunt intubaţi, trei dintre aceştia prezentând arsuri. Sursa foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Pacienţii au fost asistaţi pe timpul zborului de către o echipă SMURD din cadrul Spitalului de Urgenţă Floreasca, formată din medici, asistenţi şi paramedici militari, ei fiind duşi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj. Sursa foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Tot în noaptea de sâmbătă spre duminică, o echipă din Israel, cu peste 100 de medici, a sosit în România pentru a participa la exerciţiului naţional "Seism 2018", iar ambulanţe din Ungaria, Austria si Italia au intrat deja în ţară cu acelaşi scop. AGERPRES / (AS - autor: Cristian Lupaşcu, editor: Irina Poenaru, editor online: Ada Vîlceanu)