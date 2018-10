ExercitiuSeism2018 Carmen Dan: Ne-am bucurat sa concluzionam ca si spitalele mobile romanesti sunt foarte bine organizate

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, duminică seara, după ce a vizitat spitalul mobil israelian instalat în incinta Centrului 70 Geniu Aviaţie Pantelimon, că şi spitalele mobile româneşti sunt foarte bine organizate. "Am văzut în seara aceasta (...) cel mai mare spital mobil, din cele 6 spitale instalate - 2 româneşti, 4 ale celor care sprijină acest exerciţiu internaţional - şi eu cred că numai din ce am văzut, că neavând o evaluare finală după exerciţiu, putem spune că e un exemplu de bună practică ceea ce am văzut în seara aceasta. Pe de altă parte, schimbând câteva impresii cu domnul ministru al Apărării, ne-am bucurat să concluzionăm că şi spitalele mobile româneşti sunt foarte bine organizate şi, iată, aceasta este o ocazie în plus să facem acest schimb de bune practici, pentru că intră în acea componentă pe care noi am anunţat-o deja, aceea de a fi foarte bine pregătiţi în ceea ce priveşte gestionarea unor astfel de situaţii de urgenţă. Şi cred că un exerciţiu de o asemenea amploare, care, iată, se bucură şi de o evaluare internaţională, nu poate decât să însemne că noi toţi conştientizăm cât este de important ca toate autorităţile să reacţioneze în sistem integrat, în aşa fel încât să ştim că într-o astfel de situaţie ne vom descurca foarte bine", a afirmat Carmen Dan. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Ea a adăugat că îşi doreşte ca şi populaţia să intre în scenariul exerciţiului pentru că este important ca cetăţenii să ştie ce este de făcut în astfel de situaţii. "Cred că este important şi dacă se poate să organizăm mai des astfel de exerciţii este spre binele tuturor. Îmi doresc mai departe ca şi populaţia să intre în acest scenariu şi să înţeleagă cum trebuie să reacţioneze în astfel de situaţii, pentru că eu spun că nu este îndeajuns ca doar autorităţile să fie foarte bine coordonate, foarte bine mobilizate, este foarte important ca şi cetăţenii să ştie ce trebuie făcut, chiar la modul minimal în astfel de situaţii, pentru că suntem aici să-i sprijinim şi foarte bine organizaţi în aşa fel încât într-o atare situaţi pierderile să fie cât mai puţine sau şi mai bine să nu fie deloc", a spus ministrul de Interne. Exerciţiul naţional "Seism 2018", care constă în punerea în aplicarea a Concepţiei naţionale de răspuns postseism, a fost declanşat sâmbătă, începând cu ora 9,00. Exerciţiul se derulează pe parcursul a cinci zile şi, conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Cutremurul a avut epicentrul în zona seismică Vrancea şi a afectat cel mai mult municipiul Bucureşti. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Adrian Dădârlat, editor online: Adrian Dădârlat)