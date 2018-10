ExercitiuSeism2018/Comisarul european Stylianides: Exercitiul - un alt mare exemplu de solidaritate europeana

Comisarul european pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor, Christos Stylianides, a declarat că exerciţiul de simulare a intervenţiei în caz de cutremur din România reprezintă un alt mare exemplu de solidaritate europeană. "E grozav să fiu aici pentru acest exerciţiu şi cred cu tărie (...) că acesta e cel mai mare exerciţiu pentru echipe medicale de urgenţă organizat vreodată în UE (...) pentru noi, în instituţiile europene şi, în special, în Comisia Europeană, acest exerciţiu e un exemplu grozav a ceea ce noi numim Europa care protejează. Prin acest exerciţiu, din cauza varietăţii participanţilor şi pentru că avem aici mai mult de 12 state membre UE şi, desigur, câteva state învecinate (...) acesta e pentru noi un alt mare exemplu a ce numim solidaritate europeană", a spus comisarul european, duminică, într-o declaraţie comună cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat la sediul Centrului 70 Geniu Aviaţie. Stylianides a afirmat că, pentru a se arăta că solidaritatea europeană nu reprezintă cuvinte goale, e nevoie de ceva concret, de acţiuni concrete pentru rezultate tangibile. "De asemenea, consider că acesta e un exemplu perfect al muncii pe care o putem realiza împreună, pentru că atunci când ne confruntăm cu dezastre naturale (...) trebuie să acţionăm împreună", a spus comisarul european. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO El a declarat că dezastrele devin frecvente şi mai severe din cauza schimbărilor climatice şi că, pentru aceste motive, Europa trebuie să facă faţă noilor provocări de azi. "Dorim cu adevărat să ne întărim capacitatea de răspuns în caz de dezastre naturale", a subliniat comisarul european. El a opinat că, după acest exerciţiu, echipele de salvare vor fi mai bine pregătite să facă faţă dezastrelor naturale. Stylianides şi Arafat au vizitat spitalul de campanie al Israelului. La vizită au fost prezenţi şi ministrul Apărării, Mihai Fifor, şi cel de Interne, Carmen Dan. Exerciţiul internaţional "EU ModEX 2018", axat pe coordonarea şi colaborarea modulelor medicale, a debutat duminică seara şi vine în completarea exerciţiului naţional "Seism 2018", informează organizatorii simulării. AGERPRES / ( A, AS - autor: Iulia Carciog, editor: Irina Poenaru, editor online: Adrian Dădârlat)