ExercitiuSeism2018/Dancila: Nu am emotii, am incredere in desfasurarea acestui exercitiu

Prim-ministrul Viorica Dăncilă, prezentă sâmbătă la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei de la Ciolpani, a declarat că nu are emoţii în ce priveşte desfăşurarea exerciţiului naţional "Seism 2018" şi a adăugat că acesta va permite identificarea eventualelor probleme, în vederea corectării lor. "Este un exerciţiu foarte important, care ne va permite să vedem cum se face această mobilizare, dar în acelaşi timp să vedem dacă în urma acestui exerciţiu există deficienţe şi cum putem înlătura aceste deficienţe. După cum a precizat domnul secretar de stat Raed Arafat, acest exerciţiu presupune şi participare internaţională şi se va desfăşura pe timpul a cinci zile, 24 de ore din 24. (...) Nu am emoţii, am încredere în desfăşurarea acestui exerciţiu, dar întotdeauna trebuie să fim foarte bine pregătiţi pentru a răspunde acestei provocări şi cred că acest exerciţiu ne va permite să vedem dacă sunt anumite probleme", a spus Dăncilă, în urma participării la şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a anunţat că va avea loc o conferinţa de presă peste aproximativ o oră, când vor fi oferite şi concluziile şedinţei Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. El a mai precizat că alături de prim-ministru urmează să viziteze unul dintre locurile de desfăşurare a exerciţiului, la Academia de Poliţie. Potrivit scenariului exerciţiului "Seism 2018", sâmbătă, la ora 8,37, în zona Vrancea, s-a produs un cutremur major, cu magnitudinea de peste 7,5 grade pe scara Richter, unde seismică având ca axă de deplasare Bucureşti - Alexandria - Sofia şi Iaşi - Chişinău. Conform scenariului, seismul a dus la distrugerea şi avarierea a numeroase clădiri ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi medicale, clădiri de locuit, obiective sociale, precum şi a infrastructurii (reţele de alimentare cu energie electrică, gaze, staţii de tratare şi de epurare, sisteme de transport şi distribuţie carburanţi, căi de transport rutiere, feroviare). Potrivit MAI, exerciţiul "Seism 2018" îşi propune antrenarea tuturor structurilor responsabile de conducere, coordonare şi răspuns, la nivel local, regional şi naţional, în cazul producerii unui seism major cu victime multiple. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu) Captura foto: (c) DSU/Facebook