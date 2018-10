ExercitiuSeism2018/ Mai multi pacienti au fost transportati de la Bucuresti la Iasi cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane

Un număr de 14 pacienţi au fost transportaţi în noaptea de marţi spre miercuri de la Bucureşti la Iaşi, cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Române ce aparţine Ministerului Apărării, acţiune desfăşurată în cadrul exerciţiului Seism 2018. Sursa foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Coordonatorul SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, a declarat că este vorba despre 14 pacienţi care au fost preluaţi în jurul orei 4.30 de maşinile pentru victime multiple, precum şi de patru medici, asistenţi şi paramedici din cadrul SMURD Iaşi. "Primul triaj s-a făcut acolo, pe pista aeroportului, şi s-a decis că opt dintre ei vor fi aduşi la UPU Sf. Spiridon, doi la UPU de la Spitalul Militar, pacienţi cu probleme medicale, doi către UPU de la Spitalul de Neurochirurgie, pacienţi cu afecţiuni cranio-cerebrale. Evident, decompensate sau acutizate în cazul cutremurului. A fost vorba şi despre două femei însărcinate pe care le-am trimis la maternitatea Cuza Vodă. E vorba despre pacienţi simulaţi, care aveau arsuri, doi dintre ei fiind intubaţi şi ventilaţi mecanic, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut, hematoame intracraniene şi fracturi", a spus coordonatorul SMURD Iaşi. Sursa foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Potrivit sursei citate, pacienţii au fost internaţi în clinicile de specialitate de la cele patru spitale menţionate. "În acest fel am încheiat partea care ne-a revenit nouă până în acest moment în sprijinul colegilor de la Bucureşti. La Spitalul mobil din Bucureşti se mai află un coleg, medicul care de la început a participat la această simulare, care era instruit la cursuri anterioare şi a participat la tratarea pacienţilor în spitalul mobil. Decizia a fost luată de Departamentul Situaţii Urgenţă pentru trimiterea acestor pacienţi la Iaşi. A fost anunţată la miezul nopţii. Ulterior am pregătit medicii suplimentari, echipamentele suplimentare, maşinile de transport victime multiple pentru a putea face faţă afluxului de pacienţi către Iaşi", a declarat Diana Cimpoeşu. Sursa foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Exerciţiul naţional Seism 2018, care constă în punerea în aplicarea a Concepţiei naţionale de răspuns postseism, a fost declanşat sâmbătă, începând cu ora 9.00, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). AGERPRES/(A - autor: Daniela Malache, editor: Nona Jalbă, editor online: Ada Vîlceanu)