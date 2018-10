ExercitiuSeism2018: Peste 4.000 de persoane decedate, 8.000 ranite si 50.000 fara adapost

Un total de 4.380 de persoane decedate, 8.040 de răniţi şi aproximativ 50.000 fără adăpost se înregistrează, potrivit scenariului, la începutul celei de-a patra zile de desfăşurare a exerciţiului SEISM 2018. Foto: (c) Silviu MATEI/AGERPRES FOTO Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, marţi, de către organizatori, acelaşi scenariu arată că 48.000 de consumatori au rămas fără electricitate şi 55.000 nu beneficiază de alimentare cu apă, în cursul nopţii fiind salvaţi 1.130 de oameni, în vreme ce 228 de persoane sunt prinse sub dărâmături, iar 833 sunt încă dispărute. Foto: (c) Silviu MATEI/AGERPRES FOTO De asemenea, în urma seismului înregistrat în data de 13 octombrie şi a celor două replici care au urmat, au fost afectate 5.240 de clădiri, în urma cutremurului fiind distruse şase spitale din Bucureşti, 23 de unităţi spitaliceşti distruse parţial, nouă spitale fiind avariate, dar funcţionale. Foto: (c) Silviu MATEI/AGERPRES FOTO "În ultimele 24 de ore, echipele de salvatori au desfăşurat misiuni de căutare-salvare, scoatere a victimelor de sub dărâmături, recuperare a persoanelor blocate la înălţime, asistenţă şi evacuare medicală a victimelor. În continuare rămân funcţionale taberele de sinistraţi din localităţile Afumaţi şi Voluntari, din judeţul Ilfov, precum şi cele trei tabere organizate la Arena Naţională din Bucureşti, cu o capacitate totală de peste 30.000 de persoane. Pentru acordarea asistenţei medicale pentru persoanele rănite sunt funcţionale două spitale mobile româneşti, spitalul mobil israelian, spitalul mobil austriac, spitalul mobil italian şi cel norvegian", au anunţat, marţi dimineaţă, organizatorii exerciţiului. Foto: (c) Silviu MATEI/AGERPRES FOTO Potrivit sursei citate, coordonarea medicală şi pentru salvarea persoanelor se face în mod integrat de la Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţie de la Ciolpani, împreună cu reprezentanţii EMTCC şi ofiţerii de legătură ai agenţiilor internaţionale implicate în desfăşurarea exerciţiului. Echipele de intervenţie în situaţii de urgenţă vor desfăşura şi în cursul zilei de miercuri activităţi conform scenariului existent şi situaţiilor ipotetice care vor fi introduse, inopinat, în exerciţiu, se mai arată în comunicatul menţionat. AGERPRES/(AS - autor: Sebastian Olaru, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)