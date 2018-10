ExercitiuSeism2018/Raed Arafat: Populatia nu trebuie sa se panicheze

Populaţia nu trebuie să se panicheze din cauza exerciţiului naţional "Seism 2018" declanşat sâmbătă, în jurul orei 9,00, şi care are ca menire testarea concepţiei de răspuns la cutremur, a afirmat secretarul de stat în MAI, Raed Arafat. "Nu avem informaţii când apare un cutremur. Rugămintea (...) către populaţie este ca nimeni să nu se panicheze că noi facem exerciţiile acestea (...) Avem informaţia pe care toţi o ştim, cândva poate să apară ceva, iar Bucureştiul este o zonă care este supusă riscului seismic. Deci faptul că facem exerciţii trebuie să fie un lucru îmbucurător (...) Vreau să îi asigur pe toţi că faptul că facem un exerciţiu nu înseamnă că mâine va fi un cutremur", a declarat Raed Arafat, într-o conferinţă de presă, sâmbătă, la sediul MAI. El a precizat că acest exerciţiu are şi o componentă internaţională. "În 2016, am făcut un exerciţiu (...), am identificat câteva lucruri pe care le-am corectat, acum este un exerciţiu care are şi o componentă internaţională, ne va învăţa cum să corelăm cu echipele internaţionale care vin (...) Amploarea exerciţiului este mult mai mare decât (...) a fost vreun exerciţiu până acum (...) La nivelul Uniunii Europene, colegii de la Comisia Europeană consideră că este cel mai mare exerciţiu, care implică şi activităţi de intervenţie medicală şi pacienţi şi răniţi, de vreo 20 de ani până acum", a spus Raed Arafat. Potrivit acestuia, populaţia trebuie să recapituleze sfaturile care sunt date de autorităţi în cazul unui cutremur. "Este un moment să recapituleze sfaturile care sunt date, cum să reacţioneze în cazul unui cutremur, să intre pe aplicaţia Departamentului (pentru situaţii de urgenţă, n.r.) (...) sau pe portalul fiipregătit.ro şi să verifice filmele şi indicaţiile (...) Şi pentru populaţie acest exerciţiu poate să ajute la o recapitulare a modului de reacţie", a subliniat Arafat. De asemenea, el a spus că acest exerciţiu este corelat cu realitatea. "Ştim cu toţii că Centrul vechi este o vulnerabilitate mai mare în Bucureşti (...) Scenariul este bazat pe lucruri care sunt corelate cu realitatea. Unele lucruri poate că sunt puse (în exerciţiu, n.r.) pentru a face scenariul mai dificil", a explicat Raed Arafat. De asemenea, el a anunţat că maratonul şi meciul de fotbal programate să se desfăşoare în acest weekend în Bucureşti nu vor fi afectate de exerciţiul naţional "Seism 2018". "Ştiu că sunt două activităţi importante în perioada asta, sâmbătă, duminică, şi anume maratonul şi meciul de fotbal de mâine. Ele nu vor fi afectate de acest exerciţiu", a mai arătat Arafat. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)