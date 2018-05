Exista 10 suspecti in cazul fetitei ucise din Baia Mare, iar doi sunt principali. Unul dintre ei a fost eliberat recent din penitenciar

Exista 10 suspecti in cazul fetitei de 5 ani din Baia Mare care a fost violata si apoi ucisa, dar numai doi sunt principali. Toti au fost audiati de catre oamenii legii.

Unul dintre suspecti a fost eliberat recent din penitenciar dupa ce, prin 2006-2007 a omorat o fetita la Baia Sprie, adica tot in partea aceea a tarii. Fetita de acum a fost gasita dezbracata de la brau in jos, iar arma crimei a fost o caramida, gasita langa cadavru. Suspectul si-a lovit victima in cap de mai multe ori, pe restul corpului nefiind gasite alte urme de violenta. De asemenea in trupul neinsufletit al victimei s-a gasit si lichid seminal de la autor, iar probele sunt inca la Bucuresti, la Institutul National de Criminalistica.

Fetita a fost gasita chiar de fratii ei mai mari

Micuta Estera a fost ucisa in seara zilei de luni, 30 aprilie, intr-o cladire dezafectata de la periferia orasului Baia Mare, aproape de imobilul in are locuia cu familia ei. Fetita plecase sa se joaca afara, pe la orele amiezii si nu s-a mai intors acasa. A fost gasita fara viata, in apropiere de locuinta lor, in zona fostului combinat chimic din Baia Mare, intr-o cladire dezafectata. Cei care au gasit-o au fost chiar fratii ei mai mari.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.