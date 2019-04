Exista cate un Carrefour pentru tot ce-ti trebuie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 01.04-30.04.2019, in hipermarketurile Carrefour Iasi Era si Carrefour Felicia, clientii care fac cumpãrãturi de minimum 200 (douãsute) lei pe acelasi bon de casã primesc un cupon de cumparaturi in valoare de 20 lei ce poate fi utilizat doar in magazinele de tipul Carrefour Market, respectiv, Carrefour Express (de culoare portocalie) sau in aplicatia Bringo. Cuponul de cumparaturi poate fi folosit in perioada 01.04-15.05.2019. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. carrefour felicia carrefour market carrefour express ...