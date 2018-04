Exista o romanca mai bogata decat Tiriac. In ce lux exorbitant traieste

Anca Verma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A dat norocul peste o galateanca maritata cu un miliardar indian! Anca Verma duce o viata de huzur alaturi de Abhishek, iar opulenta pe care o afiseaza sfideaza orice imaginatie. Averea pe care Forbes o estimeaza in cazul indianului care s-a casatorit cu Anca Verma este de trei miliarde de euro! Cei doi s-au cunoscut in holul unui hotel, loc in care romanca lucra ca receptionera. Frumusetea ei l-a impresionat pe indian, dar si silueta, si nu e greu de crezut, de vreme ce Anca a participat nu de mult pentru titlul de Miss Univers Romania. Ca rasplata pentru ca aceasta a acceptat sa-i fie sotie, miliardarul indian a trecut multe afaceri pe numele sotiei, care a devenit un afacerist important in domeniul a ...