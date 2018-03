Exista viata dupa adulter. Cum arata acum Oana Mares, la 4 ani dupa ce a disparut de la TV - Foto

Oana Mares

O mai tineti minte pe Oana Mares? E inalta, frumoasa, blonda si prezenta emisiunea „It`s show time”, difuzata pe Antena 2. In plus, era sotia lui Augustin Viziru, celebrul actor. ...

O mai tineti minte pe Oana Mares? E inalta, frumoasa, blonda si prezenta emisiunea „It`s show time”, difuzata pe Antena 2. In plus, era sotia lui Augustin Viziru, celebrul actor.

Povestea lor de dragoste s-a terminat insa in anul 2011, cand frumoasa blonda a fost filmata in apartamentul unui alt barbat. Relatia lor de 11 ani a luat sfarsit atunci printr-un divort. Divortul de Augustin se pare ca si-a pus amprenta asupra infatisarii ei, mai multi fani de-ai ei spunand ca parca ascunde o mare tristete in majoritatea pozelor de pe Facebook.

Oana Mares, versiunea 2018. Cum arata ex-sotia lui Augustin Viziru

S-a retras si din televiziune pentru a se marita si pentru a-si creste copilul pe care l-a facut cu sotul ei, Dragos. Si-a recapatat silueta imediat dupa nastere. De altfel, fosta prezentatoare posteaza des pe conturile ei de socializare fotografii si video-uri in care apare facand sport.

Dana Chera este insarcinata. Prezentatoarea TV nu s-a ferit sa vorbeasca despre faptul ca asteapta un copil cu noul iubit

Vestile bune circula repede, asa ca, astazi s-a aflat ca Dana Chera, fosta Grecu, este insarcinata. Ajunsa la 40 de ani, prezentatoarea TV a marturisit ca urmeaza sa devina mama pentru a treia oara.

Dana mai are doi copii din casnicia precedenta, o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani. Ea a marturisit acest lucru in cadrul emisiunii "Dincolo de aparente", emisiune difuzata la un post TV din Romania.

Intrebata daca mai asteapta un copil, Dana nu s-a ferit sa confirme acest lucru. "Sa stii ca imi este foarte greu sa vorbesc despre asta, nu pentru ca nu ar fi adevarat ce ma intrebi si ce vezi, ci pentru ca am asa o strangere de inima ca am o varsta si ma rog la Dumnezeu sa pot duce sarcina pana la capat. Sa dea Dumnezeu sa fie bine tuturor oamenilor care au asteptari in sensul asta. Ar fi o greseala sa spun ca viata mea nu a fost buna. Mi-am dorit copii, i-am avut, am vrut familie, am avut-o multi ani. In clipa in care ne-am golit fiecare sufletul de celalalt, ne-am despartit. Decizia a fost a mea", a povestit Dana Chera in emisiunea respectiva.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.