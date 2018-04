Exlusiv! Crima sangeroasa la Iasi! Un barbat a fost omorat cu un cutit - UPDATE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crima sangeroasa la Iasi. Un barbat a fost omorat cu un cutit! In aceasta dimineata, un barbat in varsta de 45 de ani, domiciliat in localitatea ieseana Roscani, a fost omorat. In urma unui conflict spontan, victima a fost lovita cu un cutit, loviturile fiindu-i fatale. UPDATE! Barbatul, in varsta de 45 de ani, a fost gasit fara suflare in gradina unei familii. La fata locului se deplaseaza un medic legist sa stabileasca cu exactitate cauzele decesului. Stire in curs de actualizare. Vom reveni cu detalii Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. crima sangeroasa ...