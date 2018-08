Experții au stabilit cauza decesului actritei Margot Kidder care a interpretat rolulul lui Lois Lane din filmul Superman,

Decesul actriţei Margot Kidder, cunoscută pentru rolul Lois Lane din filmul "Superman", a survenit în urma unei supradoze autoprovocate de droguri şi alcool, potrivit unui medic legist din Colorado, anunţă BBC.

Medicul legist din comitatul Park, Colorado, a afirmat că actriţa în vârstă de 69 de ani a murit "ca urmare a unei supradoze autoprovocate de droguri şi alcool", scrie News.ro.

Într-o declaraţie comună a biroului medicului legist şi a familiei actriţei se arată că "cei care suferă de boli mintale, dependenţă şi/ sau gânduri suicidale să solicite consiliere şi tratament".

Actriţa a devenit cunoscută când a jucat alături de Christopher Reeve în filmele din franciza "Superman", în anii 1970 şi 1980.

Familia a cerut să-i fie respectat dreptul la intimitate şi a precizat că nu vor fi furnizate alte detalii.

Actriţa, care suferea de tulburare bipolară, a vorbit pentru revista People în 1996 despre problemele ei de sănătate mintală şi a dezvăluit că a luat o supradoză la vârsta de 14 ani. Ea a acordat interviul la câteva zile după ce a dispărut, ajungând să trăiască pe străzi.

Kidder, de origine canadiană, a murit pe 13 mai.

În afară de primele patru filme din franciza "Superman", actriţa a mai jucat alături de Robert Redford în "The Great Waldo Pepper" şi cu Richard Pryor în "Some Kind of Hero".

Ea a apărut şi în serialul de televiziune "Smallville" (2004), inspirat de "Superman", interpretând un alt personaj.