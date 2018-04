Experiment social. Asa cum vinul se mai poate face uneori si din struguri, la fel si branza pe care o mananca romanii se mai face si din lapte, dar mai rar si numai de catre tarani.

lactate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vorbim de un experiment social interesant, perfect legal, in care industria agroalimentara mondiala ne obisnuieste de ani buni cu alimente facute partial sau total cu inlocuitori. Cum experimentul cu inlocuirea de substante naturale din sucuri a reusit si astazi bem sucuri carbogazoase in care doar apa mai este naturala, restul componentelor fiind artificiale, s-a trecut la faze experimentale mai evoluate… la nivel de branza, carne etc… Care este oare miza acestui experiment? Evident o miza financiara si astazi vom analiza cazul branzei cauciuc din lapte de palmier. In Romania noastra frumoasa se comercializeaza anual circa 30 000 de tone de cascaval si aproximativ 50 000 t de telemea. O mic ...