Experimente inedite pentru toata lumea, la Noaptea cercetatorilor de pe Esplanada Palas Mall

Noaptea cercetatorilor Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe 28 septembrie, stiinta va da intalnire pe Espalanda Palas Mall la Noaptea cercetatorilor – un eveniment cu experimente trasnite si conferinte fascinante din domenii stiintifice. Intrarea este libera, iar publicul este asteptat incepand cu ora 18.00. Seara va avea in program curse cu obstacole intre roboti, experimente de a privi lumea prin caldura in loc de culoare si o intalnire speciala cu celebra producatoare de fulgere - bobina Telsa. Vor fi efectuate teste cu laserul care aduna informatii din atmosfera, de la inaltimi mari, vor fi rezolvate mistere criminalistice si, in caz de vreme favorabila, va fi disponibil si un telescop pentru observarea astrelor. Cei mai norocosi parti ...