Experimentul ar putea redefini modul in care privim moartea. Cercetatorii au tinut in viata creiere de porci, desi i-au decapitat

Oamenii de stiinta de la Universitatea Yale spun ca au reusit sa tina in viata creierele unor porci, in afara corpului acestora. Experimentul ar putea redefini modul in care privim moartea. Experimentul oamenilor de stiinta a atras cateva preocupari etice. Daca acelasi lucru s-ar putea realiza si cu creierul uman, tehnologia ar putea deschide cateva cai ciudate pentru prelungirea vietii. In orice caz, pe animale, practica a reusit. Neurologul Nenad Sestan a descris experimentul pe 28 martie la o intalnire la National Institutes of Health, care a urmarit sa investigheze problemele etice din jurul celor mai recente cercetari in domeniul neurologiei. Potrivit lui Sestan, echipa sa a folosit int ...