Expert militar francez, despre incidentele din 10 august: „Poate ca nu ar fi fost rau ca jandarmii sa fi intervenit mai devreme”

Generalul maior in rezerva Bertrand Cavallier, fost cadru al Jandarmeriei Nationale Franceze, a vorbit intr-un interviu acordat News.ro despre interventia autoritatilor romane la manifestatia „atipica” ce a avut loc la Bucuresti in 10 august, despre plusurile si minusurile acesteia. El a explicat ca era necesara crearea unei „zone-tampon” intre jandarmi si protestatari, ca acestia din urma trebuiau avertizati privind existenta unor manifestanti violenti, dar si ca a remarcat anumite comportamente individuale anormale ale fortelor de ordine.

Cavallier este expert in domeniul asigurarii si restabilirii ordinii publice, recunoscut la nivel european, si un cunoscator al sistemului de ordine publica din Romania, fiind implicat, in calitate de expert european, in diferite programe PHARE derulate in beneficiul Jandarmeriei Romane.

„Manifestatia aceasta a fost atipica”, a spus Bertrand Cavallier in interviu despre protestul din 10 august.

El a expus modul de actiune al jandarmilor francezi: „Tehnologia ne permite sa ii indentificam pe cei violenti. Avertizam si ii somam pe cei care sunt violenti sa paraseasca zona, iar daca nu se intampla, dispersam multimea prin combinarea deplasarii jandarmilor cu utilizarea gazelor, pentru a alunga in special elementele violente. In general, retinerile sunt facute dupa manifestatii. Exista apoi un raspuns pe linie juridica si raspunsul de natura penala vine foarte repede”.

„Un alt principiu este acela ca atunci cand violentele au incetat, actiunea noastra a incetat. Nu folosim forta excesiv”, mai spune expertul.

„Aspectul pozitiv al interventiei a fost ca jandarmii au reusit sa protejeze sediul Guvernului. Un alt plus a fost ca au reusit sa evacueze zona cand situatia a impus-o. Trebuie sa tinem cont ca situatia a fost complexa. A existat o evolutie rapida privind caracterul manifestantilor. A fost o manifestatie masiva, iar actele de violenta s-au multiplicat, intr-un spatiu extrem de complicat de gestionat. Am fost acolo azi dimineata (sambata, n.r.), am stat cu spatele la sediul Guvernului si m-am uitat la piata. Acolo, noaptea, lucrurile se complica. Analizand cu atentie informatiile aparute si raportandu-ma la standerdele pe care le avem in Franta, si din experienta, cred ca a fost o actiune care s-a desfasurat corect si coerent. A fost foarte dificil. Oricine s-ar pune in situatia de a comanda o actiune de acest gen isi va da seama ca este foarte complicat de ales calea cea mai buna”, a spus Cavallier.

„S-au ridicat si chestiuni problematice. Pentru inceput, distanta dintre fortele de ordine si protestatari. In Franta ii tinem la distanta tot timpul, pentru ca in momentul in care cele doua parti au contact este inevitabila aparitia de violente. Daca exista zona-tampon, ai libertatea de a face manevre. Tinerea la distanta a multimii permite utilizarea gazelor cu eficacitate. Cand manifestatia degenereaza, nu exista alta cale decat cea ca multimea sa fie dispersata. In acest caz, a existat contact, au fost jandarmi izolati de grup. Am fost oripilat cand am vazut comportamentul fata de cei doi jandarmi izolati”, a spus expertul.

„In plus, poate ca nu ar fi fost rau sa fi intervenit mai devreme, dar sunt extrem de prudent in a continua acest argument. Cand o manifestatie este poluata de elemente violente, acea manifestatie linistita devine periculoasa. Exista riscul ca sediul Guvernului sa fie invadat, iar acest lucru este intolerabil intr-o democratie. Un alt minus este acela ca, cu cat astepti mai mult interventia pentru evacuarea spatiului, situatia devine mai complicata. Cred ca Jandarmeria Romana a adoptat o schema clasica - a pastrat sistemul static mult. Aceasta modalitate este foarte intalnita in Europa de astazi. Din acest motiv, aceste situatii sunt frecvente - contestarea autoritatii, radicalizarea manifestantilor”, a adaugat Cavallier.

„Am vazut anumite comportamente individuale anormale, din fericire marginale, ale fortelor de ordine. Ele au creat o imagine incorecta a ansamblului. Sunt situatii din care este bine sa fie trase invataminte. Ele scot in evidenta necesitatea analizarii evolutiei Jandarmeriei, a cadrului legal. Suntem obligati sa ne adaptam constant, pentru ca misiunea restabilirii ordinii publice este fundamentala. Stabilitatea unor institutii inseamna stabilitatea democratiei”, a mai spus el.

Citiți interviul integral pe News.ro.

