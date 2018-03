Explicația șocanta a criminalului din Brașov care și-a ucis soția și cei doi copii: „Acum, familia e bine!”

Criminalul din Brasov a socat o tara intreaga! El le-a spus anchetatorilor ca a vrut sa elibereze sufletele celor dragi. Omul de afaceri si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18. El a fost audiat pret de cateva ore si a povestit cum a premeditat totul.

Criminalul din Brasov pare tulburat de o experienta religioasa, spun surse din ancheta. El urmeaza sa fie supus si unui examen psihiatric. Cu hainele pline de sange, Florin Mircea Buliga a intrat in sediul politiei Brasov si a marturisit ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Declaratia sa a fost in scurt timp confirmata de autoritati. Criminalistii au gasit trupurile in apartamentul familiei. Criminalul din Brasov a recunoscut tripla crima, dar si faptul ca si-a premeditat gestul. El a asteptat ca familia sa adoarma si i-a atacat rand pe rand.

Asasinul se simtea apasat pacate

In ultima perioada, individul mergea la o manastire, pentru ca se simtea apasat de pacate, sustin apropiatii. Buliga a fost la Manastirea Sinca Veche din judetul Brasov, apoi ar fi incercat sa sinucida. Pe corpul sau au fost gasite rani, potrivit stirileprotv.ro.

„Acum familia lui este bine si pana acum nu era. Viata este rea”, le-a spus Florin Mircea Buliga anchetatorilor.

