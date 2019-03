Explicație lui Gabriel Leș pentru episodul rușinos cu telefonul: 'Am spus ca este un mesaj important, un telefon important'

Gabriel Leș spune că regretă momentul de la Bistrița, când era cu ochii în telefon deși militarii Batalionului 812 Infanterie, Şoimii Carpaţilor din Afganistan îi dădeau onorul, subliniind că a fost un moment de neatenție, întrucât telefonul vibra întruna în buzunar și a crezut că e ceva important.

„La sfârșitul acestei activități extraordinar de frumoasă și foarte reușită, un moment de neatenție, mi-l asum, am spus-o din prima zi. A fost un moment de greșeală, telefonul fiind în buzunar vibrând întruna. Am spus că este un mesaj important, un telefon important, doar am verificat. A fost un moment de greșeală, îmi asum, asta este. În momentul de față mi-e foarte greu să văd unde a ajuns. Nu există lipsă de respect pentru militari. Resursa cea mai de preț a MApN este tocmai resursa umană. (...) Este vorba de o neatenție din partea mea din care mi-am învățat lecția”, a declarat ministrul Apărării, Gabriel Leș, la TVR1.

Precizările vin în contextul în care ministrul Apărării a fost fotografiat, week-end-ul la Bistriţa, stând cu ochii în telefon, deşi prin faţa sa trecerea militarii Batalionului 812 Infanterie, Şoimii Carpaţilor, din Afganistan, care îi dădeau onorul.