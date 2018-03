Explicatia Simonei Halep pentru infrangerea de la Indian Wells: Mi-am pierdut concentrarea, nu stiu de ce

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells, dupa ce a facut un meci inexplicabil de slab cu japoneza Naomi Osaka. La finalul partidei, in conferinta de presa, Simona a incercat sa explice evolutia extrem de slaba pe care a avut-o. ”Am incercat sa fac tot ceea ce a tinut de mine sa castig acest meci. Nu caut sa ma scuz, vreau sa explic doar ce s-a intamplat. Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am evoluat prost. Vezi si: Halep a refuzat dialogul cu Darren Cahill in timpul partidei cu Osaka: 'Nu esti tu, nu e jocul tau!' Astazi nu am simtit mingea deloc si am am fost in afara jocului. Am jucat bine pana la 4-3, de atunci, ...