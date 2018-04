Explicatie incredibila pentru incidentul revoltator de la Voluntari

meci

Directorul sportiv al lui Juventus Bucuresti, Paul Terteleac, are o explicatie incredibila pentru gestul revoltator dinaintea meciului cu Sepsi.



Acesta sustine ca melodia cu tenta xenofoba care s-a auzit in boxe inaintea fluierului de start a fost pusa de crainicul stadionului din greseala.



Acesta ar fi gresit stickul de memorie si astfel s-a ajuns in situatia ca o melodie in care maghiarii sunt jigniti grosolan sa se auda inaintea unui meci oficial de Liga 1.



"Nu am stiut despre incident. Crainicul este la abia al doilea meci. Melodia respectiva era pe un stick care nu era folosit de obicei, nu am idee cum s-a ajuns aici. Pana in prezent am fost gazde bune, pacat de acest incident. Sunt de parere ca se da prea mare amploare unei greseli", a spus Paul Terteleac pentru Digi Sport.



Consilierul presedintelui FRF a solicitat deja sesizarea comisiilor federale pentru ca incidentul sa fie analizat oficial si, eventual, pentru a aplica sanctiuni.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.