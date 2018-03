Explicatii de la ministrul Sanatatiii despre Legea salarizarii unice si Regulamentul de sporuri in Sanatate

“Legea salarizării unice prevede o creștere a salariului de încadrare care poate ajunge până la 170%, dar și o limitare a sporurilor acordate angajaților din sistem la 30% la nivel de ordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oară când salariile de încadrare cresc la acest nivel în Sănătate. Prin elaborarea grilei de sporuri și a modului de aplicare a acestora aducem un echilibru între veniturile obținute de salariații spitalelor din subordinea MS și a celor care sunt în subordinea autorităților publice locale, dar și între categoriile de salariați. Eu îi reprezint pe toți angajații din sistem și trebuie să stabilesc un echilibru pentru toți. Am făcut simulări, analize pe indicatori și am ajuns la această soluție. Am considerat că angajații unui spital constituie o echipă și am avut în vedere ca tot personalul să obțină venituri cel puțin la nivelul lunii februarie 2018. Grila de sporuri, așa cum a fost ea concepută, asta garantează”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina PINTEA.