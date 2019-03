Explicatiile lui Dragnea despre mutarea ambasadei la Ierusalim si efectele gafei lui Dancila

Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, despre declaratia Vioricai Dancila referitoare la mutarea ambasadei noastre din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, care a produs efecte pe plan diplomatic la cel mai inalt nivel, desi s-a dovedit a fi inca o gafa specifica premierului pus chiar de el in fruntea tarii.



Liderul PSD sustine ca a vazut analiza Guvernului referitoare la mutarea ambasadei despre care premierul Dancila a spus ca a fost finalizata de catre toti actorii constitutionali implicati in procesul decizional. Lui Dragnea i se pare buna, punctand ca aceasta analiza nu indica o varianta.



"Subiectul trebuie finalizat, ca si discutie, si ca si decizie. Eu mi-am exprimat sustinerea pentru mutare, decizia nu e nici la mine, nici la Parlament. Intr-un timp cat mai scurt trebuie luata o decizie in CSAT. Doamna premier a exprimat la Washington punctul de vedere asumat de Guvern. Israelul are dreptul sa isi hotarasca unde sa aiba capitala, ca orice stat suveran.



O foarte mare problema pe care noi o avem in legatura cu statul Israel e generata de refuzul presedintelui Iohannis de a numi un ambasador cu toate ca a primit multe propuneri din partea Guvernului", a precizat Dragnea.



Intrebat de ce nu a primit presedintele Klaus Iohannis analiza, acesta a spus ca "se astepta sa se formeze un grup de lucru, presedintele a refuzat. Dar poate cere aceasta analiza. Si cu analiza primita sau nu, presedintele trebuie sa genereze decizia in CSAT".



"Sunt momente in istoria oricarei tari cand are nevoie de sprijin"



Liviu Dragnea sustine ca astfel "Romania castiga o relatie speciala cu Israel".



"Sunt momente in istoria oricarei tari cand are nevoie de sprijin. Avem o relatie foarte buna cu China pentru ca acum multi ani am recunoscut China. Cu orice stat poti avea o relatie si mai buna decat in prezent. E un potential foarte mare de dezvoltare cu Israel. De asemenea, e si o dorinta din partea SUA. Cel mai rau ne face ca acest subiect nu se inchide", a adaugat presedintele PSD.



Intrebat despre anularea vizitei in Romania de catre regele Iordaniei ca urmare a declaratiilor premierului Dancila, Dragnea a spus ca "Romania a avut tot timpul relatii foarte bune cu statele arabe si le va avea in continuare. Nu am de unde sa stiu care sunt motivele, nu stiu daca informatiile sunt reale, cert este ca suntem intr-o situatie cu un subiect deschis, care nu se inchide".



Amintim ca Viorica Dancila a anuntat, duminica, aflata intr-o vizita in SUA, ca Romania isi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.



Apoi, duminica seara, la un post TV, a spus ca anuntul privind mutarea ambasadei la Ierusalim a fost doar o opinie personala.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.