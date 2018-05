EXPLODEAZA piața imobiliara din Romania: Bucureștiul se extinde masiv in zonele rezidențiale

Piaţa construcţiilor a avut o evoluţie pozitivă în 2017, iar cifrele din primul trimestru 2018 arată un trend încurajator, conform unui studiu comandat de Arabesque, cel mai mare distribuitor de materiale de constructii şi finisaje din România. Acesta arată că, pe fondul creşterii economice, cererea de spaţii de birouri, locuinţe şi construcţii industriale a avansat semnificativ, astfel că afacerile din acest sector s-ar putea apropia în acest an de borna de 30 de miliarde de lei, cu peste 3 miliarde de lei peste nivelul din 2016.

Citește și: Se pregătește marele BOICOT: Președintele Klaus Iohannis, refuzat de Coaliție (surse)

Potrivit datelor studiului, în piaţa construcţiilor activează peste 60.000 de companii, cu peste 150.000 de angajaţi. Numărul firmelor şi al forţei de muncă declarată oficială s-a menţinut constant în intervalul 2012-2016.

După ce, anul trecut, volumul lucrărilor de construcţii per total a scăzut în serie brută cu 5,4% comparativ cu anul 2016, în acest an am putea asista la un reviriment, estimează experţii de la Arabesque.

Potrivit datelor statistice oficiale, volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele două luni din acest an cu 8,4%, în serie brută, evoluţia fiind una semnificativă pe toate palierele. Lucrările de reparaţii capitale au avansat cu 40,4%, cele de întreţinere şi reparaţii curente cu 37,5%, iar lucrările de construcţii noi cu 28%.

Cel mai dinamic segment, judecând şi după numărul autorizaţiilor de construcţii, îl marchează sectorul rezidenţial, segment în care volumul lucrărilor de construcţii a crescut anul trecut cu 69,7%. În anul 2017 au fost eliberate un număr de 41.603 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, din care cele pentru clădiri rezidenţiale cu o locuinţă au reprezentat 88,9% faţă de total.

"În anul 2017 au fost terminate 53.301 locuinţe, în creştere cu 1.095 locuinţe, faţă de anul 2016. Din datele din piaţă, estimăm că, în acest an, numărul locuinţelor nou terminate va creşte peste nivelul de 65.000 de unităţi’’, au declarat experţii.

Anul trecut, cele mai multe locuinţe s-au dat în folosinţă în regiunile de dezvoltare Bucureşti– Ilfov (17,9% faţă de total ţară), Nord–Vest (17,8%), Nord–Est (15,2%), Centru (13,7%), Sud–Est (11,4%) şi Sud–Muntenia (10,0%).

"Dincolo de evoluţia segmentului rezidenţial, primele două luni din 2018 indică creştere a volumului construcţiilor inginereşti şi a clădirilor nerezidenţiale cu 34,3%, respectiv cu 17,0%. Încă un semn că piaţa construcţiilor accelerează si în acest segment, după relativa stagnare din ultimii 2-3 ani. Evoluţia pozitivă trebuie pusă pe seama creşterii încrederii investitorilor în economie şi a cererii în creştere pe toate segmentele pieţei, de la birouri la spaţii rezidenţiale”, explică experţii de la Arabesque.

Dacă în 2012, în piaţa construcţiilor erau înregistrate 64.173 de firme, cu afaceri de 27,79 miliarde de lei, în 2016, ultimul an pentru care există datele financiare finale, erau înregistrate la RECOM şi M.Finanţelor 63.769 de firme active, cu afaceri de 27,6 miliarde de lei.

Potrivit datelor oficiale, cele mai mari afaceri în sectorul construcţiilor au fost realizate de firmele din zona Capitalei şi din oraşe precum Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov şi Ploieşti.

"Datele preliminarii din 2017 indică un avans semnificativ al cifrei de afaceri, iar coroborate cu estimările din piaţă, în 2018 se poate atinge atinge borna de 30 miliarde de lei cifră de afaceri. Ar fi un adevărat record pentru ultimul deceniu’’, estimează experţii de la Arabesque.

Interesantă, în context, este şi evoluţia profitabilităţii din industria construcţiilor care a avansat semnificativ, de la 2,39 miliarde de lei în 2012 la 5,1 miliarde de lei în 2016.

"Firmele de construcţii şi-au optimizat investiţiile, sectorul rezidenţial fiind cel care a ieşit cel mai mult în evidenţă, pe fondul cererii în creştere. Investiţiile în acest domeniu vor cunoaşte şi în următorul interval o dinamică pozitivă pe fondul interesului românilor pentru imobiliare. Creşterea salariilor şi speram noi acelaşi acces la creditare vor stimula în sens pozitiv avansul acestui sector”, estimează experţii.

Construcţiile de birouri şi spaţii industriale tind, de asemenea, spre o dinamică pozitivă, accentuată de extinderea investiţiilor unor jucători majori în domeniu. În 2017, potrivit datelor din piaţă, în România erau în derulare un total de 28.451 de proiecte de construcţii, cu o valoare cumulată de 161,55 miliarde de lei şi cu o suprafaţă de 93,3 milioane de metri pătraţi.

Piaţa construcţiilor din România este dominată, ca număr de firme, de cele foarte mici, de până în cinci angajaţi. Potrivit datelor studiului, cele peste 54.000 de astfel de companii lucrează în principal în sectorul rezidenţial.

În prezent, piaţa construcţiilor contribuie cu 4,6% la produsul intern brut (PIB), însă patronatele din domeniu susţin că potenţialul sectorului este de circa 8 - 9%.