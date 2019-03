Explodeaza tarifele pentru politele RCA. Cat trebuie sa scoata soferii in plus din buzunar

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cine greseste in trafic va plati sute de lei in plus pentru asigurarea obligatorie auto. Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat preturile de referinta pentru urmatoarele sase luni. Tarifele de referinta publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru urmatoarele sase luni arata majorari pentru aproape toate categoriile de soferi. Vorbim acum despre cei tineri, cu varste sub 30 de ani. Pentru o masina cu o capacitate cilindrica de 1.200 de centimetri cubi, tariful de referinta va fi cu 93 de lei mai mare fata de anul trecut. Vezi si: Prima masina: ce s-a schimbat la programul prin care-ti iei automobil nou Peste aceasta capacitate cilindrica, majorarea este 124 de lei fata de 2018. Pentru masinile un p ...