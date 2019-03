 "Explorarea Americilor pe bicicleta", la UAIC Iasi

UAIC 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Facultatea de Geografie si Geologie din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi organizeaza prezentarea "Explorarea Americilor pe bicicleta", cu exploratorul Radu Paltineanu, care va sustine o prezentare despre cele 22 de tari vizitate pe bicicleta. Evenimentul va avea loc luni, 18 martie, la ora 18.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu". Radu Paltineanu este considerat unul din cei mai mari aventurieri romani ai ultimilor ani, fiind inclus in numeroase topuri de diferite institutii de prestigiu. Este alpinist, cicloturist, Blogger si un model de om pentru noile generatii. In perioada 2016-2018 a reusit sa traverseze pe bicicleta in premiera nationala cele doua Amer ...