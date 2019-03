Explozia de la uzina chimica din China este mai grava decat se credea inițial. S-a ajuns la un bilanț cutremurator

Explozia produsă joi într-o uzină chimică din estul Chinei a făcut cel puţin 44 de morţi, potrivit unui nou bilanţ revăzut în creştere anunţat vineri dimineaţă de autorităţi, relatează AFP preluat de agerpres.

Vezi și: DEMISIE la vârful DNA: Procuroarea care a spus despre comunicatele DNA că sunt 'opinii' rămâne fără funcţie de conducere



Potrivit municipalităţii din Yancheng, alte 90 de persoane au fost grav rănite atunci când deflagraţia zburat joi unele clădirile uzinei, a avariat clădiri de locuinţe şi a aruncat în aer un uriaş nor de fum. Peste 3.000 de persoane au fost evacuate.



Explozia a avut loc joi la ora locală 14:48 (06:48 GMT) într-o uzină a companiei Tianjiayi Chemical, în oraşul Yancheng din provincia Jiangsu (est), a informat municipalitatea pe reţeaua socială Weibo.

CITEȘTE ȘI: ATENŢIE la ceaiuri! Situaţiile în care te pot îmbolnăvi



Semn al violenţei exploziei, Centrul naţional de seismologie a anunţat pentru aceeaşi oră un cutremur de pământ cu magnitudinea 2,2 în apropierea locului catastrofei.



Vineri, peste 3.500 de membri ai echipelor de salvare erau mobilizaţi pe teren, au anunţat autorităţile din Yancheng, oraş situat la 260 de kilometri nord de metropola Shanghai.

An explosion occurred at a chemical industry park in Yancheng City, east China's Jiangsu Province; fire rescuers are rush to the scene pic.twitter.com/wxluv9ImrC