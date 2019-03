Explozia din China poate fi mult mai grava decat s-a crezut! Noi detalii ies la iveala

Explozie China google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Explozia produsa joi intr-o uzina chimica din estul Chinei a facut cel putin 44 de morti, potrivit unui nou bilant revazut in crestere anuntat vineri dimineata de autoritati, relateaza AFP preluat de agerpres. Potrivit municipalitatii din Yancheng, alte 90 de persoane au fost grav ranite atunci cand deflagratia zburat joi unele cladirile uzinei, a avariat cladiri de locuinte si a aruncat in aer un urias nor de fum. Peste 3.000 de persoane au fost evacuate. Explozia a avut loc joi la ora locala 14:48 (06:48 GMT) intr-o uzina a companiei Tianjiayi Chemical, in orasul Yancheng din provincia Jiangsu (est), a informat municipalitatea pe reteaua sociala Weibo. Poluarea poate duce la cresterea in greutate, ar ...