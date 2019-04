Explozie in incinta unei Academiei Militare. Mai multe persoane au fost ranite - VIDEO

Mozhaiski google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin patru persoane au fost ranite in urma unei explozii produse astazi la Academia Militara din orasul rus Sankt-Petersburg, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de presa rusa. Deflagratia a avut loc in incinta Academiei militare "Mozhaiski" din orasul Sankt-Petersburg. Sapte morti in urma unei explozii la o uzina din China "Conform datelor preliminare, in explozie au fost raniti patru cadeti. Cauze deflagratiei nu se cunoaste", a declarat un purtator de cuvant al Departamentului pentru Situatii de Urgenta citat de agentia Sputnik. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie V ...