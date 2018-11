Explozie intr-un bloc din municipiul Roman. Un barbat a fost grav ranit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a fost grav ranit, sambata dimineata, in urma unei explozii produse intr-o garsoniera din municipiul Roman, judetul Neamt. In urma deflagratiei, un barbat de aproximativ 41 de ani a fost grav ranit, suferind arsuri pe aproximativ 31% din suprafata corpului. Pompierii au stabilit ca explozia s-a produs in urma acumularii de gaze in garsoniera. Victima a fost preluata de echipajul medical si transportat la sectia chirurgie plastica din cadrul spitalului Sfantul Spiridon din Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. barbat grav ranit explozii ...