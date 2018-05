Explozie la Londra! Zeci de oameni au fost raniti! Momentul in care explozia are loc - VIDEO

explozie in Londra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O explozie in cartierul Stamford Hill din nordul Londrei s-a soldat joi dimineata cu circa 30 de raniti, informeaza Reuters. Incidentul s-a petrecut la o celebrare a evreilor din capitala Marei Britaniei. Serviciul de ambulanta din Londra si serviciul de ambulanta evreiasca Hatzola, au fost solicitate. Ambele au spus ca au tratat "mai multi pacienti" pentru arsuri. Aproximativ zece persoane au fost afectate grav de flacari, iar alte 20 au fost ranite in lupta pentru viata. Stire in curs de actualizare Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video ...