EXPLOZIE la un dispozitiv artizanal. Un tanar din Galati se zbate intre viata si moarte

Comisia de la Venetia, DECIZIE importanta privind justitia din Romania Comisia de la Veneţia are pe ordinea de zi a şedinţei plenare de vineri adoptarea a două opinii privind Justiţia din România, cea preliminară referitoare la Legile Justiţiei şi una privind codurile penale, la dezbatere urmând să fie prezent şi Florin Iordache.

Becali l-a ofertat pe Cosmin Olaroiu sa vina la FCSB - surse Chiar daca la nivel declarativ il sustine pe Nicolae Dica, Gigi Becali incearca sa aduca un nou antrenor la FCSB.

Explozie la un cazan de tuica, la Galati. Un tanar se zbate intre viata si moarte Un tânăr de 18 ani, din localitatea Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, a fost transportat la spital, joi seara, după ce un cazan de ţuică i-a explodat în faţă. Medicii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte şansele acestuia de supravieţuire.

Un oras chinez vrea sa amplaseze in spatiu o "luna artificiala" pentru a inlocui iluminatul stradal Orasul Chengdu din sudul Chinei planuieste sa isi lanseze un satelit, cunoscut si ca "luna artificiala", in 2020, cu scopul de a inlocui iluminatul stradal, potrivit lui Wu Chunfeng, presedinte al Centrului Aerospatial Chengdu si al Institutului de Cercetare pentru Sisteme si Tehnologii Microelectro ...

Gwyneth Paltrow, reteta pentru o viață sexuala satisfacatoare Gwyneth Paltrow s-a căsătorit cu producătorul de televiziune Brad Falchuk.

Dragu, fost ministru al Finantelor Publice: "Pensiile speciale vor disparea" Anca Dragu, fost ministru al Finanţelor Publice, a făcut câteva precizări despre pensiile speciale, în exclusivitate la Realitatea TV, în emiunea Talk News.

Borcea a ajuns de urgența la spital! Fostul acționar de la Dinamo e pe mana medicilor de la Floreasca Cristi Borcea a fost văzut în urmă cu puțin timp la Spitalul Floreasca, după ce s-a vehiculat în ultima perioadă că starea lui de sănătate ar fi avut serios de suferit după perioada de detenție. Apropiatii afaceristului au ţinut să explice care a fost motivul pentru care Cristi Borcea a ajuns la spital. "În acest

Vladimir Putin tuna și fulgera: "Vor muri fara a avea timp macar pentru a se cai" Rusia va utiliza arme nucleare doar ca ripostă la un atac, astfel că responsabilitatea pentru această „catastrofă mondială" va aparţine celor care au iniţiat conflictul, afirmă preşedintele Vladimir Putin, în timp ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, vrea măsuri pentru evitarea războiului. Vladimir Putin a lăudat, joi, în cursul unui formul internaţional desfăşurat în

