EXPLOZIE puternica intr-un magazin din Anglia. Politia anunta 'un incident major' (VIDEO)

O explozie puternică, urmată de incendiu, a avut loc duminică seară în oraşul britanic Leicester, într-un magazin care a fost distrus în totalitate în urma deflagraţiei. Poliţia a anunţat că este vorba despre "un incident major”, iar potrivit presei britanice patru persoane au fost rănite şi transportate la spital, informează news.ro.

În imaginile postate pe reţelele de socializare pot fi văzute flăcări de mari dimensiuni.

Firefighters and police are at the scene after a reported explosion at a convenience store in Leicester pic.twitter.com/FBr881TLyG