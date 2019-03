EXPLOZIE puternica la Stockholm. Mai multe persoane au fost ranite - FOTO

explozie2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe persoane au fost ranite in urma unei explozii puternice in Stockholm, in noaptea dinspre marti spre miercuri. Potrivit presei locale, explozia s-a produs intr-o zona industriala din Vallingby, cauzand pagube mai multor cladiri, inclusiv unui hotel de apartamente. Politia a declarat ca cinci persoane au fost ranite in explozie, cel putin doi fiind dusi la spital. A intrat cu masina in multime si a omorat sase oameni. Vezi unde s-a intamplat Cauza exploziei nu este cunoscuta, insa martorii sustin ca au fost porovocate aune importante asupra autoturismelor, locuintelor si unor firme din zona. Martorul Mustafa Yildiz a spus postului de radio local ca a fost trezit la ora 1.00 dupa exploz ...