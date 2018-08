Explozie PUTERNICA langa aeroportul din Bologna. Incidentul a fost provocat dupa ce un camion cu acid a fost implicat intr-un accident - VIDEO

Bologna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O explozie de proportii a avut loc langa aeroportul din orasul italian Bologna. Incidentul a fost provocat dupa ce un camion cu acid a fost implicat intr-un accident pe o autostrada de langa aeroport. Politia a anuntat ca a inchis traficul pe autostrada respectiva si in zona Borgo Panigale de la marginea Bolognei. Imaginile postate pe retelele sociale au aratat o imensa minge de foc si o coloana de fum care s-a inaltat de la locul incidentului. Se pare ca TIR-ul care transporta masini a intrat in coliziune cu o cisterna care transporta acid. Presa italiana vorbeste despre cel putin 20 de raniti in urma deflagratiei, dar se estimeaza ca numarul victimelor ar fi mai mare. ‘Echipele de pompieri sunt la ...