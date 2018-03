Explozie ucigasa la Chisinau! Grenada detonata in incinta unui magazin! Doua persoane au murit pe loc - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Explozie ucigasa la Chisinau. Doua pesoane au decedat, iar alte doua au fost ranite dupa ce un magazin a sarit in aer. Incidentul a avut loc la magazinul Jardin, de la intersectia strazilor Mateevici cu Armeneasca. Potrivit primelor informatii, explozia a avut loc la iesirea din magazin, dupa ce un client a cumparat tigari. La iesirea din magazin grenada, pe care ar fi avut-o barbatul asupra lui, s-a declansat. Se pare ca a fost o cearta intre barbat si angajatii magazinului. Persoanele decedate ar fi un barbat si vanzatoarea acestui magazin. Alte doua persoane ranite de explozie se aflau in magazin. La fata locului a intervenit politia care a incercuit zona. Traficul este blocat pe strazile A. Mateevici, in ...