Explozie violenta in Polonia. Un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit. Cel putin trei persoane au murit

"Am scos de sub dărâmături trei corpuri neînsufleţite. Alte 21 de persoane au fost rănite, dintre care trei grav", a anunţat Slawomir Brandt, purtătorul de cuvânt al pompierilor din Poznan. "Continuăm căutările. Este posibil să mai găsim oameni sub dărâmături", a adăugat el.