EXPLOZIV! Copiii de bani gata din Iasi au ramas fara dealerii preferati! Surpriza de proportii in momentul in care MASCATII au spart usile! FOTO, VIDEO

• Lovitura grea pentru traficantii de droguri din Iasi dupa ce au avut loc numeroase descinderi • Mascatii au intrat in mai multe locatii, descoperind cantitati importante de etonobotanice si droguri • De asemenea, in urma perchezitiilor au fost ridicate mai multe arme de foc si arme albe, de care traficantii s-ar fi folosit • Gruparea care se ocupa de fabricarea si comercializarea de etnobotanice era formata din mai multi indivizi • Dozele erau vandute la preturi cuprinse intre 5 si 10 lei, insa gruparea a produs de-a lungul timpului sume uriase Lovitura grea pentru traficantii de droguri din Iasi. In ultima vreme, consumul de etnobotanice a luat amploare devenind totodata o adev ...