EXPLOZIV! Cum se fabrica dosarele la DNA Iasi. Evaluatorii distrug destine. Terenuri de doi lei, declarate mine de aur - FOTO

• Un evaluator a facut jocul DNA Iasi • Un teren a fost suspect supraevaluat, tocmai pentru a permite DNA sa preia un caz in care prejudiciul ar depasi 1 milion de euro • Inculpatii din dosar au fost trimisi in judecata pentru o retrocedare a terenului unde functiona fosta societatea Mica Industrie SA • Terenul este situat pe Platoul Abator nr. 3, in zona strazii Aurel Vlaicu ce duce spre Dancu • Expertul a stabilit ca un metru patrat in zona valora 237,99 euro, la nivelul anului 2008 • In realitate, in acea perioada, un metru patrat nu costa mai mult de 30 de euro, dovada stand si alte contracte tranzactionate in vecinatate • Contactat de BZI, expertul a spus ca evaluarea a facut-o cu datele d ...