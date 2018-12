EXPLOZIV - Dancila i-a cerut lui Juncker o masura istorica pentru Romania

Premierul Viorica Dăncilă a povestit joi, la Parlament, că a avut în această săptămână o discuție la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, căruia i-a spus că România se așteaptă la ridicarea MCV-ului care „nu își are locul” și care este „discriminatoriu”.

„Da, am discutat despre MCV, am discutat și cu dl președinte Jean Claude Juncker, am spus că vom avea dialog pe fiecare punct în parte tocmai pentru a elucida acest lucru, că ne-am fi dorit un MCV mult mai realist pentru că sunt lucruri acolo care nu pot fi puse în practică, dar vom analiza fiecare punct în parte. Dar, dincolo de aceste aspecte legate de MCV, i-am comunicat dlui Juncker că ne așteptăm ca acest MCV să fie ridicat după 11 ani de zile pentru că este un mecanism discriminator pentru România și Bulgaria, nimeni din UE nu are acest mecanism și nu este corect ca o regulă să fie aplicată doar pentru un stat și pentru altul nu. Tocmai pentru că vorbim de unitate și egalitate între statele membre, acest MCV nu își are locul”, a declarat joi, la Parlament, premierul Viorica Dăncilă, întrebată dacă a discutat la Bruxelles despre MCV.

Ea a adăugat că subiectul va fi discutat și în CExN al PSD care va avea loc luni, în Parlament.

