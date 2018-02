EXPLOZIV: Directorul ApaVital bea apa numai de aici. Uite ce spune despre apa de la robinet pe care o consuma iesenii

Ion Toma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Managerul general al operatorului de apa-canalizare din judetul Iasi a facut o serie de dezvaluiri incredibile in cadrul emisiunii BZI LIVE • Directorul ApaVital sustine ca, din momentul in care a venit in Iasi la facultate, in urma cu aproape 40 de ani, a baut apa dintr-o singura sursa, pe care continua sa o foloseasca si astazi cu toata increderea • Iata ce spune Ion Toma despre calitatea apei pe care o beau iesenii de la robinet si ce riscuri sunt Invitat in cadrul emisiunii BZI LIVE, managerul general al ApaVital Iasi a vorbit despre calitatea apei pe care o consuma populatia din judetul Iasi. Ion Toma a povestit ca, de aproape 40 de ani, bea apa numai de la robinet si continua sa o fa ...