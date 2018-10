EXPLOZIV! Gafa de proportii comandata din Franta! Un barbat a fost retinut din greseala in locul unui interlop renumit in Iasi! Este iubitul unei avocate!

Florin Rotariu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un renumit interlop iesean se plimba nestingherit prin Iasi, in locul sau fiind retinut din greseala un alt barbat • Politistii din cadrul Biroului de Urmariti, impreuna cu procurorii ieseni, au facut tot ce se poate pentru a diminua efectele acestei gafe comise de autoritatile judiciare din Franta • Desi Tribunalul Corectional din Lyon a decis condamnarea lui Florin Rotariu, poreclit Cap de Porc, iubitul unei avocate cunoscute in Iasi, mandatul european de arestare a fost emis pe numele unei alte persoane • Inainte de a pune in executare mandatul european, procurorii ieseni au semnat ca este foarte posibil sa fie o greseala • Cu toate acestea, procurorii din Franta au trimis ...