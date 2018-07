EXPLOZIV! Ghidul hotiei, brevetat de un afacerist iesean! Si-a inselat partenerii cu milioane de euro. A folosit practici de bisnitar de bazar

Adrian Butuca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Adrian Butuca, falimentarul firmei Moldomobila SA, a reusit sa devina prin intermediari cel mai mare creditor in tabelul definitiv al creantelor • Concubina sa, cu care are un copil, a devenit principalul creditor al Moldomobila SA • Procesul se afla in desfasurare la Tribunalul Constanta • "Administratorul judiciar a hipertrofiat intentionat creanta garantata a SC Arhiconstruct SA, fapt ce a coroborat cu lipsa oricarei mentiuni cu privire la rangul de prioritate a creantei SC RAB Romanian Agricultural Business SRL, permite acestui creditor încasarea unor sume mai mari la distribuire (în acest caz, distribuirea facându-se dupa regula proportionalitatii)", ...