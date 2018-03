EXPLOZIV! Lovitura soc in lumea interlopilor din Iasi! Un golan scolit in Roma a fost executat intr-un dosar al DIICOT! Tradat de fetele lui!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Nu a durat prea mult pana a pus pe roate aceasta afacere • Banii au inceput sa curga destul de repede, iar reteta parea sa fie una perfecta • La finalul saptamanii trecute, judecatorii de la Tribunalul Iasi l-au condamnat pe unul dintre golanii din Pacuret care vindeau fete in Italia pentru prostitutie la executarea unei pedepse de 11 ani de inchisoare • Pentru doua dintre fetele traficate, judecatorii au sustinut ca nu sunt probe suficiente pentru condamnare • In rechizitoriu sunt descrise fapte ingrozitoare comise de Cristian Mircea Cristian Mircea, cunoscut in lumea interlopa sub numele de Katy, si-a castigat renumele de mare traficant de persoane dupa ce a reusit sa determine mai multe tinere sa s ...