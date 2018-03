EXPLOZIV! Lovitura total neasteptata intr-un dosar de coruptie! Procurorii l-au saltat si l-au dus direct spre arest! Surpriza la instanta!

Corneliu Iulian Matcaboja google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Nimeni nu se mai astepta la aceasta miscare a procurorilor anticoruptie intr-un dosar in care primele descinderi au avut loc la jumatatea lunii decembrie • Procurorii au audiat zeci de persoane in acest dosar • In urma cu doua zile, un individ care gravita cu afacerile necurate in jurul RAR a fost retinut si propus pentru arestarea preventiva • Judecatorii l-au trimis in arest la domiciliu pentru acuzatia de trafic de influenta Procurorii anticoruptie din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au dat o noua lovitura in dosarul privind faptele de coruptie care ar fi fost comise in jurul Registrului Auto Roman (RAR) Iasi. Din luna decembrie 2017 pana in prezent ...