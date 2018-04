EXPLOZIV! O MINORA din Iasi i-a cerut 30.000 de euro unui tanar bolnav de SIDA pentru o noapte de AMOR neprotejat! Mama fetei a aflat TOT!

• Poveste halucinanta la Iasi dupa ce o relatie amoroasa s-a transformat intr-un adevarat cosmar • O adolescenta s-a indragostit de un tanar cu 17 ani mai mare si a intretinut relatii sexuale cu el, fara sa-si dea seama de consecinte • Ulterior, aceasta a aflat ca s-a imbolnavit, insa deja era prea tarziu • Barbatul care a facut sex cu minora si a imbolnavit-o a ajuns dupa gratii • Acum mai multe persoane ar putea fi infectate cu virusul HIV Un tanar bolnav de SIDA a facut sex cu o minora si i-a transmis boala cumplita. Cam asa incepe o poveste ce pare desprinsa din filmele HORROR, care s-a petrecut din pacate in Iasi. Costel Petrachi a fost condamnat la inchisoare pentru ca in urma cu cativa ani a avut o relatie cu o tanara mai mica decat el cu 17 ani. Povestea incepe in anul 2014, in luna iulie. Atunci, Costel Petrachi s-a cunoscut cu Maria, care pe atunci avea varsta de 13 ani. Din cate se pare, cei doi s-au placut si au inceput sa aiba o relatie. In tot a ...