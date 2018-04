EXPLOZIV! Planul SECRET prin care Gheorghe Flutur vrea sa devina din nou voievodul Moldovei! Iata modul cum l-a executat pe Ionel Arsene

Gheorghe Flutur si Ionel Arsene google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ieseni, credeati ca daca la conducerea tarii a venit PSD-ul, ati scapat de unul dintre cei mai controversati politicieni? Ei bine, raspunsul este NU! Gheorghe Flutur, baronul Sucevei, s-a saturat sa faca jocurile la el la tara si vrea sa-si ia din nou pasaport de Iasi. Pe timpul PDL-ului, Flutur se comporta ca un adevarat voievod. Punea directori in toata regiunea si era considerat omul fara de care niciun om din Moldova nu putea ajungea intr-o functie cheie in zona sau la Bucuresti. Dupa ce a pierdut alegerile pentru sefia Consiliului Judetean Suceava, in anul 2012, Flutur a mai pierdut din influenta, dar din 2016 cand a redevenit sef la CJ a reinceput sa prinda gustul puterii. Totus ...