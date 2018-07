EXPLOZIV! S-a terminat! Batausul din Consiliul Judetean va fi schimbat din functie! Colegii nu vor sa-l mai vada in fata ochilor. "Este un derbedeu si un circar"

Mircea Manolache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Se strange latul in jurul unui ales judetean extrem de controversat • Membrii Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica vor sa ceara inlocuirea cat mai rapida din functia de presedinte a lui Mircea Manolache, actual consilier judetean • Pus la Varful ATOP dupa un troc politic, Manolache s-a crezut deja stapan peste ordinea publica • Desi a agresat femei si a luat pe capota masinii oameni ai legii, Manolache se crede in continuare mai presus de lege • Pentru ca afecteaza imaginea ATOP si a Consiliului Judetean, autoritatile cer luarea unor masuri urgente pentru remedierea lucrurilor Caz unic la varful celei mai importante institutii din judetul Iasi. Un for ce tine de Consil ...