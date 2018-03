EXPLOZIV! Un pedofil bolnav de SIDA a racolat mai multi minori din Iasi! Este posibil ca mai multi copii sa fi luat virusul HIV in urma contactelor intime - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un tanar pedofil, in varsta de 33 de ani, din Iasi, a fost ieri arestat dupa ce procurorii de la DIICOT au adunat suficiente dovezi impotriva lui • Din cate se pare, folosindu-se de cateva profiluri false de , a discutat cu mai multi minori cu varste cuprinse intre 8 si 12 ani si le-a propus acestora sa intretina cu el relatii sexuale • Mai mult decat atat, acesta ar fi trimis poze indecente si le-ar fi cerut minorilor sa se filmeze sau sa se fotografieze dezbracati • Mai multi copii din Iasi s-ar putea afla in pericol daca au luat contact cu acest individ • Ciudat este faptul ca tanarul bolanv de SIDA a lucrat o perioada intr-un hotel-restaurant din centrul Iasului Un tanar, in varsta de 33 de ani, d ...